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Kadıköy'de Müzisyeni Bıçaklayarak Öldüren Sanık Hakim Karşısında

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Kadıköy'de istediği şarkıyı çalmayan müzisyeni bıçaklayarak öldüren Mehmet Caymaz hakim karşısına çıktı. Sanık, savunmasında nefsi müdafaada bulunduğunu ve ailesinden özür dilediğini söyledi.

Kadıköy'de, istediği şarkıyı çalmayan müzisyen Cihan Aymaz'ı bıçaklayarak öldüren Mehmet Caymaz hakim karşısına çıktı. Sanık Caymaz savunmasında, "Nefsi müdafaada bulundum. Ailesinden özür diliyorum" dedi.

Kadıköy'de 2 Mayıs 2023 tarihinde Cihan Aymaz'ın (30) yanına yanaşan Mehmet Caymaz, bir türkü istedi. Aymaz olumsuz yanıt verince ikili arasında tartışma çıktı. Mehmet Caymaz (32), yanındaki bıçakla Cihan Aymaz'ı göğsünden bıçaklayarak ölümüne neden oldu. Olayın ardından tutuklanan Caymaz hakim karşısına çıktı. Anadolu 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Caymaz, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

"Elimdeki bıçağı bir kere savurdum"

Sanık Mehmet Caymaz, "Olay günü bankta oturuyordum. Maktulden orgdan müzik çalmasını istedim. Maktul bana çalmıyorum, var mı bir diyeceğin dedi. Tanıklarla birlikte bana bağırmaya başladılar, "sen kimsin, seni linç ederiz" dediler. Bana doğru gelince, üzerimdeki bıçağı çıkardım. Maktul üzerime atlayınca elimdeki bıçağı bir kere savurdum. O sırada maktul denize düştü, kendisini kurtarmak için peşinden atladım. Kafamı suya koyarak beni boğmaya çalıştı" dedi.

"Nefsi müdafaada bulundum"

Savunmasına devam eden Caymaz, "Maktulü öldürmek istemedim. Böyle bir niyetim olsa kurtarmak için denize atlamam. Kendisini daha önceden tanımıyorum. Tanıklar da olay günü maktulle birlikte hareket eden kişilerdir. Beyanlarına itibar edilmemesini talep ediyorum. Nefsi müdafaada bulundum. Ailesinden özür diliyorum. Öncelikle beratımı, mahkeme aksi kanaatte ise lehime olan hükümlerin uygulanmasını talep ederim" dedi.

"Sanıktan çekindiğimiz için yardım edemedik"

Tanık Muhammet M., "Sanık biraz ötede bira içiyordu ancak sarhoş değildi. Maktulün yanına gelerek "para veriyorum niye çalmıyorsun" dedi. Maktul de biraz sonra çalacağını belirterek insanlar rahatsız etmemesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine sanık hiçbir şey demeden bıçağı çıkararak deniz kenarında bulunan maktule doğru savurmaya başladı. Bıçak maktulün kulağına doğru ve göğsüne geldi. Sanık bıçağı maktule vurunca maktul darbenin etkisiyle denize düştü. Ben o sırada oradaydım ancak sanığa yönelik herhangi bir davranışım olmadı. Maktul denize düştükten sonra sanık bıçağı eline alarak etraftaki kişilere doğru hamle yapar gibi yaptı. İnsanlar onun bu davranışından çekindikleri için maktule yardım edemediler" dedi.

Mahkeme, sanık Mehmet Caymaz'ın tutukluluk haline karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İddianamede, tutuklu sanık Mehmet Caymaz hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kadıköy Mahkeme Cinayet Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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