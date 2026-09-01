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Kadıköy'de motosiklet kundaklama: 4 motosiklet kül oldu

Kadıköy'de motosiklet kundaklama: 4 motosiklet kül oldu
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İki arkadaş arasındaki tartışmanın ardından, alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, Fikirtepe'de arkadaşına ait 4 motosikleti ateşe verdi. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, motosikletler kullanılamaz hale geldi.

Kadıköy'de iddiaya göre iki arkadaş arasında çıkan tartışmanın ardından alkollü olduğu öne sürülen bir kişi, arkadaşına ait motosikletleri ateşe verdi. Yangında 4 motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 06.50 sıralarında Kadıköy Fikirtepe Mahallesi Gür Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki arkadaş arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından alkollü olduğu öne sürülen şahıs, arkadaşına ait motosikletleri ateşe verdi. Motosikletlerden yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında 4 motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kundaklama iddiasına ilişkin çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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