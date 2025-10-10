Kadıköy'de Motosiklet Kazası: Bir Kişi Yaralandı

Kadıköy D-100 Karayolu'nda sapağı kaçıran otomobil sürücüsü, aynı yönde ilerleyen motosikletliye çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 13.15 sıralarında D-100 Karayolu Yenisahra mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kartal yönüne seyreden 34 CVT 005 plakalı Seat marka otomobilin kadın sürücüsü, sapağı kaçırınca aynı yönde ilerleyen 34 MYJ 390 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan trafik araçların kaldırılmasıyla normale döndü. - İSTANBUL