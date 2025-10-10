Haberler

Kadıköy'de Motosiklet Kazası: Bir Kişi Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadıköy D-100 Karayolu'nda sapağı kaçıran otomobil sürücüsü, motosikletliye çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kadıköy D-100 Karayolu'nda sapağı kaçıran otomobil sürücüsü, aynı yönde ilerleyen motosikletliye çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 13.15 sıralarında D-100 Karayolu Yenisahra mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kartal yönüne seyreden 34 CVT 005 plakalı Seat marka otomobilin kadın sürücüsü, sapağı kaçırınca aynı yönde ilerleyen 34 MYJ 390 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan trafik araçların kaldırılmasıyla normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail'in çekilmesi sonrası Gazzeliler evlerine dönmeye başladı

Anlık Gazze!
Milli yıldızımız 1.5 sene sonra geri döndü

Milli yıldızımız 1.5 sene sonra geri döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cezaevinde dehşet! Müebbet hükümlüsü sayım sırasında gardiyanlara bıçakla saldırdı

Gardiyanlara bıçakla saldırdı! Kolundan çıkarıp dehşet saçtı
Milli yıldızımız 1.5 sene sonra geri döndü

Milli yıldızımız 1.5 sene sonra geri döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.