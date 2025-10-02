Kadıköy'de Mattia Ahmet Minguzzi Davasında Savcıdan Ağır Talep

Kadıköy'de İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin 4 sanığın yargılandığı davada Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını verdi. Mütalaada, tutuklu sanıklar B.B. ve U.B. için 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24 yıl, diğer 2 sanık A.Ö. ve M.A.D. için ise 'çocuğa karşı kasten öldürme suçuna yardım' suçundan 20 yıl hapis talep edildi. Duruşma, 21 Ekim'e ertelendi.

Kadıköy'de, 24 Ocak 2025 tarihinde 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin pazarda bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Kartal Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Minguzzi'nin ailesi, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut ve tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı ve taraf avukatları katıldı. Destek için adliyeye gelen vatandaşlar ve avukatlar duruşma salonunun önünde "Mattia Ahmet için adalet" şeklinde slogan attı. Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ülkü Özkaya da destek olmak için adliyeye geldi.

Suça sürüklenen çocuk A.Ö.'nün avukatının mahkemeye sunduğu raporda, sanığın ilkokul çağında kaynaştırma raporu aldığı ifade edildi. Kaynaştırma raporunun Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Rehberlik Araştırma Merkezleri'nin, IQ düzeyi 60-90 arasında olan, dikkat dağınıklığı ve özel öğrenme güçlüğü çeken atipik otizm tanılı öğrenciler için verdiği bir belge olduğu öğrenildi.

Birleşen dava dosyası kapsamında Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada, tutuklu sanıklar B.B. ve U.B. için 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24 yıl, diğer 2 sanık A.Ö. ve M.A.D. için ise 'çocuğu kasten öldürme suçuna yardım' suçundan 20 yıl hapis cezası talep edildi. A.Ö. için ise Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek rapora göre istenen cezada değişiklik olabileceği belirtildi.

Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 21 Ekim tarihine erteledi. - İSTANBUL