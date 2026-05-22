Hande Çinkitaş cinayetinde baba Nezih Çinkitaş tutuklandı
Kadıköy'de 2001 yılında 12 yaşındaki kızı Hande Çinkitaş'ı çekiçle vurup boğazını keserek öldüren baba Nezih Çinkitaş'a verilen müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Baba bugün gözaltına alınarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Kadıköy'de 4 Ocak 2001'de, 12 yaşındaki Hande Çinkitaş'ın evinde başına çekiçle vurulup boğazı kesilerek öldürülmesine ilişkin yaklaşık 20 yıl sonra yeni delillerin ortaya çıkması üzerine hakkında dava açılan baba Nezih Çinkitaş'a verilen müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.
Bugün gözaltına alınan Baba Çinkitaş, emniyet işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi. Adliyede işlemleri tamamlanan Nezih Çinkitaş, Kartal H Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - İSTANBUL