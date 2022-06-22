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Kadıköy'de kaza sonrası yumrukların havada uçuştuğu kavga kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kadıköy'de kaza sonrası yumrukların havada uçuştuğu kavga kameradaİSTANBUL Kadıköy'de kazaya karışan motorcular ortalığı savaş alanına çevirdi.

Kadıköy'de kaza sonrası yumrukların havada uçuştuğu kavga kamerada

İSTANBUL Kadıköy'de kazaya karışan motorcular ortalığı savaş alanına çevirdi. Yerde yaralı yatan arkadaşlarına aldırış etmeden kavgaya tutuşan motorcular cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Caddebostan Sahili'nde meydana geldi. Trafikte yaşanan kaza sonrası tekme ve yumruklar havada uçuştu. Yerde yaralı yatan arkadaşlarına aldırış etmeden kavgaya devam eden motorcular, ortalığı savaş alanına çevirdi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, tarafları güçlükle ayırdı. Ekipler, kavgaya karışan kişileri polis merkezine götürdü. Motorcuların kavga ettiği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / Elyesa Karatepe - 3. Sayfa

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