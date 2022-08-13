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Son dakika haberleri... Kadıköy'de kafede tartıştığı kadını silahla öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

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Son dakika haberlerine göre Kadıköy'de kafede tartıştığı kadını silahla öldüren zanlı adliyeye sevk edildi Kadıköy'de birlikte yaşadığı kadını silahla vurarak öldüren Hakan Asilkan, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kadıköy'de kafede tartıştığı kadını silahla öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Kadıköy'de birlikte yaşadığı kadını silahla vurarak öldüren Hakan Asilkan, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Kadıköy'de Mihriban Arduç beraber yaşadığı ve aynı iş yerini beraber işlettiği Hakan Asilkan tarafından kafede silahla vuruldu. Kanlar içinde yere yığılan kadının yardımına çevredekiler koşarken, saldırgan Hakan Asilkan olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karışmıştı. Mihriban Arduç, sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri ise kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalarda, şahıs aynı gün Kadıköy Bostancı'da ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

İhlas Haber Ajansı / Muharrem Çam - 3. Sayfa

Kadıköy 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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