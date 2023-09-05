Kadıköy'de sokak ortasında tekmeli yumruklu kavga eden iki grup cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, dün akşam saatlerinde Kadıköy Fikirtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak ortasında henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. İki grup arasında çıkan ve dakikalarca süren kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

- Kadıköy'de iki grubun tekmeli yumruklu kavgası kamerada

İSTANBUL - Kadıköy'de sokak ortasında tekmeli yumruklu kavga eden iki grup cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kadıköy Fikirtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak ortasında henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. İki grup arasında çıkan ve dakikalarca süren kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.