Kadıköy'de İETT ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

İSTANBUL Kadıköy'de sokak içerisinden caddeye giriş yapan otomobil sürücüsü, İETT aracıyla çarpıştı. Otobüs içerisinde bulunan 2 yolcu ve otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kadıköy Göztepe Mahallesi Dr. Erkin Caddesi üzerinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sokak içerisinden caddeye giriş yapan 34 FDS 392 plakalı Citroen marka araç sürücüsü, cadde üzerinde seyir halinde olan34 RB 8417 Aydın Sarı kontrolündeki İETT aracıyla çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü ve otobüs içerisinde bulunan 2 yolcu yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleriyse yaralı vatandaşları hastaneye kaldırdı.

Kaza esnasında olay yerinde buluna çevre esnafı otomobil sürücüsünün 'Dur' tabelasına uymadığını iddia etti.

"Otobüste 2 yolcu yaralandı"

Kazaya ilişkin konuşan çevre esnaflarından Nazım Ayyıldız, "Buraya bir önlem alınması lazım. Ayrıca burada bulunan 'DUR' tabelasına uyulması lazım. Kadın sürücü, 'DUR' tabelasına uymayınca kaza meydana geldi. Otomobil sürücüsü kafasını çarptığı için hastaneye götürüldü. Otobüste 2 yolcu yaralandı. Bu tabelalara uyulsa kazalar yaşanmaz" dedi.