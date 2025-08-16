Kadıköy'de Huzur Asayiş Uygulaması Gerçekleştirildi
Kadıköy'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü asayiş ve trafik ekipleri tarafından huzur asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada yapılan denetimlerde ekipler şüpheli gördükleri araçları çevirerek sürücüler üzerinde ve araçlarda arama yaptı. Ehliyetleri ve ruhsatları kontrol edilen sürücülere GBT işlemi de gerçekleştirildi. Denetime özel harekat polisleri de destek verdi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa