İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kadıköy'de huzur asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada birçok araç ve sürücü arandı. Uygulamaya özel harekat polisleri de destek verdi.

Kadıköy'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü asayiş ve trafik ekipleri tarafından huzur asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada yapılan denetimlerde ekipler şüpheli gördükleri araçları çevirerek sürücüler üzerinde ve araçlarda arama yaptı. Ehliyetleri ve ruhsatları kontrol edilen sürücülere GBT işlemi de gerçekleştirildi. Denetime özel harekat polisleri de destek verdi. - İSTANBUL