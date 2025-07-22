Kadıköy'de Helikopter Destekli Huzur Uygulaması

Kadıköy'de Helikopter Destekli Huzur Uygulaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri, Kadıköy'de helikopter destekli bir huzur uygulaması gerçekleştirdi. Şüpheli araçlar durdurularak kontrol edildi ve GBT sorgulamaları yapıldı.

Kadıköy'de polis ekipleri tarafından helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri tarafından Kadıköy'de helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirildi. Kadıköy'ün Kuşdili Caddesi'nde gerçekleştirilen uygulamada şüpheli görülen araçlar tek tek durdurularak kontrol edilirken, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları yapıldı. Uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
DEM Parti, Bahçeli'nin 'Kürt ve Alevi cumhurbaşkanı yardımcısı' önerisinde el yükseltti

DEM Parti, Bahçeli'nin gündemi sallayan önerisinde el yükseltti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölen sevgilisini streç filme sarıp 2 gün beraber yaşadı

Ölen sevgilisini streç filme sarıp 2 gün beraber yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.