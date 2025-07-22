Kadıköy'de Helikopter Destekli Huzur Uygulaması
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri, Kadıköy'de helikopter destekli bir huzur uygulaması gerçekleştirdi. Şüpheli araçlar durdurularak kontrol edildi ve GBT sorgulamaları yapıldı.
Kadıköy'de polis ekipleri tarafından helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri tarafından Kadıköy'de helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirildi. Kadıköy'ün Kuşdili Caddesi'nde gerçekleştirilen uygulamada şüpheli görülen araçlar tek tek durdurularak kontrol edilirken, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları yapıldı. Uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa