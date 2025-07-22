Kadıköy'de polis ekipleri tarafından helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri tarafından Kadıköy'de helikopter destekli huzur uygulaması gerçekleştirildi. Kadıköy'ün Kuşdili Caddesi'nde gerçekleştirilen uygulamada şüpheli görülen araçlar tek tek durdurularak kontrol edilirken, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları yapıldı. Uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi. - İSTANBUL