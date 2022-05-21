Kadıköy'de esrarengiz cinayet! Diş hekimi kadın, muayenehanesinde kanlar içinde bulundu - Haberler

Dün geceyakınları akşamdan beri Şeyma Biran (64)'dan haber alamadı, karakola ihbarda bulundu. Saat 00:45 sıralarında Kadıköy Caferağa Mahallesi General Asım Gündüz Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı binanın 1. katında bulunan diş hekimi muayenehanesinde kanlar içerisinde yerde yatarken bulundu.

BEDENİNDE BIÇAK DARBELERİ VAR

Sağlık ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucunda Şeyma Biran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri yaptığı çalışmalarda talihsiz kadının vücudunda ve boynunda bıçak darbeleri olduğunu tespit etti.

İNCELEME SÜRÜYOR

Yapılan incelemelerin ardından yaşlı kadının cansız bedeni İstanbul Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa