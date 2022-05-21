Kadıköy'de esrarengiz cinayet! Diş hekimi kadın, muayenehanesinde kanlar içinde bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kadıköy'de esrarengiz cinayet! Diş hekimi kadın, muayenehanesinde kanlar içinde bulundu

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Kadıköy'de 64 yaşındaki diş hekimi Şeyma Biran, muayenehanesinde kanlar içinde ölü bulundu. Vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olduğu öğrenilen kadının ölümüne ilişkin inceleme sürüyor.

Dün geceyakınları akşamdan beri Şeyma Biran (64)'dan haber alamadı, karakola ihbarda bulundu. Saat 00:45 sıralarında Kadıköy Caferağa Mahallesi General Asım Gündüz Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı binanın 1. katında bulunan diş hekimi muayenehanesinde kanlar içerisinde yerde yatarken bulundu.

BEDENİNDE BIÇAK DARBELERİ VAR

Sağlık ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucunda Şeyma Biran'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri yaptığı çalışmalarda talihsiz kadının vücudunda ve boynunda bıçak darbeleri olduğunu tespit etti.

Kadıköy'de esrarengiz cinayet! Diş hekimi kadın, muayenehanesinde kanlar içinde bulundu

İNCELEME SÜRÜYOR

Yapılan incelemelerin ardından yaşlı kadının cansız bedeni İstanbul Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Diş Hekimi, Kadıköy, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title