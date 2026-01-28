Kadıköy'de emekli öğretmeni 117 bin dolar dolandıran 4 kişi tutuklandı

Kadıköy'de emekli öğretmeni 117 bin 373 dolar dolandıran 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Kadıköy'de 21 Ocak'ta C.A. (86) isimli şahsın kendilerini "polis ve savcı" olarak tanıtan kişilerce arandığı; şüphelilerin yönlendirmesiyle C.A.'nın ikametine gelen bir şahsa 117 bin 373 dolar parayı elden teslim ederek dolandırıldığı tespit edildi. Olayla ilgili yapılan çalışmalar kapsamında şüpheli oldukları belirlenen E.A. (19), M.C.E. (20) ve Ö.K. (20) isimli şahıslar 25 Ocak günü Gaziosmanpaşa ilçesinde yakalandı. Olayda aracı olduğu tespit edilen M.T. (22) ise aynı gün Esenler'de gözaltına alındı. Şüpheli M.T.'nin iş yerinde yapılan aramalarda; C.A.'ya ait olduğu değerlendirilen 61 bin 100 dolar ile 1 adet ruhsatsız tabanca ve 10 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.