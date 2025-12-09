Haberler

Caddebostan'da taşkınlığa geçit yok: 98 bin 595 TL ceza kesildi

Caddebostan'da taşkınlığa geçit yok: 98 bin 595 TL ceza kesildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, Caddebostan Sahili'nde gerçekleştirdiği dron destekli denetimlerde, 2 bin 362 şahsın GBT sorgusunu yaparak trafik ihlali yapan sürücülere toplam 97 bin 189 TL para cezası uyguladı. Denetimler sırasında 1 aranan şahıs yakalandı ve 18 yoklama kaçağı tespit edildi.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Caddebostan Sahili'nde gerçekleştirilen dron destekli denetimlerde 2 bin 362 şahsın GBT sorgusu yapılırken, trafik ihlali yapan sürücülere toplam 97 bin 189 TL para cezası kesildi.

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Caddebostan Sahil hattında taşkınlık, yüksek sesle müzik, camdan sarkma ve trafik ihlallerine yönelik 8 ayrı noktada hem havadan hem karadan denetim gerçekleştirildi. Dron destekli uygulamada ihlal yapan sürücüler ve vatandaşlar sivil ekipler tarafından tespit edilerek uygulama noktalarına yönlendirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalar kapsamında, 2 bin 362 şahsın GBT sorgusu yapıldı. 544 araç ile 344 motosiklet kontrol edildi. Denetimler sırasında 1 aranan şahıs yakalanırken, 18 yoklama kaçağı da tespit edildi. Trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik 60 adet trafik cezası uygulanırken, toplam 97 bin 189 TL para cezası kesildi. Ayrıca 1 kişiye bin 406 TL tutarında idari yaptırım uygulandı. Ekiplerin bölgede huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik denetimlerine aralıksız devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Yurt dışına kaçarken yakalandı! Güllü'nün kızı ifade için Emniyet'e götürüldü

Yurt dışına kaçarken yakalandı! Güllü'nün kızıyla ilgili yeni gelişme
Halı saha kavgası iki beldeyi ayağa kaldırdı! Bölgede alarm verildi, giriş-çıkışlar kapatıldı

Halı saha kavgası 2 beldeyi ayağa kaldırdı! Bölgede alarm verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TSK konvoylarının Suriye'deki hareketliliğiyle ilgili AK Parti'den açıklama

Komşu ülkedeki bu görüntülerle ilgili ilk açıklama
Babacan'dan asgari ücret hesabı! Oran ve rakam verdi

Babacan'dan asgari ücret hesabı! Oran ve rakam verdi
Söyledikleri çok ağır! Şahan Gökbakar'dan Dursun Özbek ve yönetime sert tepki

Maç biter bitmez telefona sarıldı! Yönetime çok ağır sözler
Okan Buruk'tan Uğurcan Çakır'ın sakatlığı hakkında açıklama: Bir sonraki maçı kaçıracak

Okan Buruk kötü haberi verdi: Bir sonraki maçı kaçıracak
TSK konvoylarının Suriye'deki hareketliliğiyle ilgili AK Parti'den açıklama

Komşu ülkedeki bu görüntülerle ilgili ilk açıklama
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a çoklu organ yetmezliği tanısı kondu

Yoğun bakımdaki CHP'li belediye başkanından kötü haber
Şarkıcı Güllü'nün kızı yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı

Güllü'nün ölümünde yeni gelişme! Yurt dışına kaçarken yakalandılar
Trump, Batılı liderler ile Erdoğan'ı karşılaştırdı, övgüler dizdi

Batılı liderler ile Erdoğan'ı karşılaştırdı! Sözleri bir hayli çarpıcı
Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu

Mehmet Akif Ersoy Habertürk'teki koltuğundan da oldu
Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! 80 bin kişilik ordu teyakkuza geçti
Bakın nerede ortaya çıktı: İşte dünya gündemine oturan Ümran bebeğin son hali

Bakın nerede ortaya çıktı: Dünya gündemine oturan o bebeğin son hali
Mustafa Sandal, nafaka ödemiyor iddialarına dekontla yanıt verdi

Mustafa Sandal, iddiaya dekontu paylaşarak yanıt verdi
CHP kesin ihraç istedi, Hasan Ufuk Çakır istifa etti

CHP'de parti yönetimine baş kaldıran isim istifa etti
title