Camdan sarkarak trafiği tehlikeye atan genç polis denetimine takıldı

Kadıköy sahil yolunda seyir halindeki bir otomobilin camından sarkarak trafiği tehlikeye atan genç, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimde yakalandı. Sürücü ve yolcu hakkında cezai işlem uygulandı.

Olay, Kadıköy sahil yolunda meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobilin ön yolcu koltuğunda bulunan genç, aracın camından dışarı sarkarak tehlikeli hareketlerde bulundu. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren anlar çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Görüntülerin ardından bölgede denetimlerini sürdüren trafik ekipleri, söz konusu aracı durdurdu. Yapılan kontrollerde sürücü ve araçta gerekli incelemeler gerçekleştirilirken, trafik kurallarını ihlal eden sürücü ve yolcu hakkında idari para cezası uygulandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı