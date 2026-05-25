Sahilde tehlikeli yolculuk pahalıya patladı: Polisle diyaloğu dikkat çekti

İstanbul Kadıköy sahil yolunda seyir halindeki bir araçta camdan sarkan bir genç, trafikte tehlikeli anlara neden oldu. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından dron kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerin ardından polis ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemelerde hem emniyet kemeri takılmadığı hem de yolcunun araç içinde güvenliği tehlikeye düşürecek şekilde camdan sarktığı tespit edildi. Ekipler tarafından durdurulan araçta ilgili kişiye, emniyet kemeri kullanmamak gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

Araçta yapılan kontrolde polis ile yolcu arasında geçen diyalogda, gencin "Abi ne cezası yazmasan olmaz mı?" şeklindeki isteğine rağmen ekipler, işlemin zorunlu olduğunu belirterek cezai işlem uyguladı.

Sürücü ve yolcuya polis ekipleri tarafından trafik güvenliği konusunda uyarı da yapıldı. - İSTANBUL

