Haberler

Sahilde tehlikeli yolculuk pahalıya patladı: Polisle diyaloğu dikkat çekti

Sahilde tehlikeli yolculuk pahalıya patladı: Polisle diyaloğu dikkat çekti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Kadıköy sahil yolunda seyir halindeki bir araçta camdan sarkan genç, polis tarafından durduruldu. Emniyet kemeri takmadığı ve güvenliği tehlikeye attığı gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

İstanbul Kadıköy sahil yolunda seyir halindeki bir araçta camdan sarkan bir genç, trafikte tehlikeli anlara neden oldu. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından dron kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerin ardından polis ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemelerde hem emniyet kemeri takılmadığı hem de yolcunun araç içinde güvenliği tehlikeye düşürecek şekilde camdan sarktığı tespit edildi. Ekipler tarafından durdurulan araçta ilgili kişiye, emniyet kemeri kullanmamak gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.

Araçta yapılan kontrolde polis ile yolcu arasında geçen diyalogda, gencin "Abi ne cezası yazmasan olmaz mı?" şeklindeki isteğine rağmen ekipler, işlemin zorunlu olduğunu belirterek cezai işlem uyguladı.

Sürücü ve yolcuya polis ekipleri tarafından trafik güvenliği konusunda uyarı da yapıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'de yeni dönem! 'Mutlak butlan' kararı kapıya asıldı

İsimler tek tek söküldü, binaya girmek isteyen önce bu yazıyı okuyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde sert yükseldi

Altında yeni haftanın ilk sürprizi
Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklandığı operasyonda '5 lira' detayı

Rasim Ozan Kütahyalı'nın parolası deşifre oldu: 5 lira kullanmışlar
Icardi için yolun sonu! Okan Buruk'un raporu ortaya çıktı

Galatasaray defteri kapandı!

Serenay Sarıkaya gözaltına alındı

Serenay Sarıkaya gözaltına alındı
163 yıllık tekstil devi iflas etti! Tüm ürünler yarı fiyatına satışa çıkarıldı

163 yıllık tekstil devi iflas etti! Tüm ürünler yarı fiyatına satışa çıkarıldı
Türkiye'de de çok sayıda mağazası olan dev marka satılıyor

Dev marka satılıyor! Türkiye'de de çok sayıda mağazası var
Aziz Yıldırım, iki golcüyü duyurdu: Seçimden önce açıklarız

İki golcüyü duyurdu: Seçimden önce açıklarız