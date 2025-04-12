Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit ettiği gerekçesiyle bir kişi daha tutuklandı

Minguzzi ailesini tehdit eden şahıs için karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Ülkesini başkasına şikayet edenler vizyonumuzu anlayamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete çok sert sözler
ABD-İran müzakerelerinin ilk turu gerçekleşti! İran medyasından 'yapıcı geçti' mesajı

ABD ve İran arasında kritik görüşme! Ülke basını son durumu duyurdu
Türkiye tarihinin en büyük zirai don olayı! İller bir bir alarm veriyor

İllerimiz bir bir alarm verirken Bakan Yumaklı'dan ilk açıklama geldi

Kadıköy'de Bıçaklı Saldırı Sonrası Aileye Tehdit Gönderen Şüpheli Tutuklandı

Kadıköy'de Bıçaklı Saldırı Sonrası Aileye Tehdit Gönderen Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine sosyal medya üzerinden tehditler gönderen şüpheli Gümüşhane'de yakalanarak tutuklandı.

Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine sosyal medyadan tehdit içerikli mesajlar atan ve Gümüşhane'de yakalanan şüpheli, sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine sosyal medya üzerinden tehdit içerikli mesajlar atan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından Gümüşhane'de yakalandığı duyurulan şüpheli K.Y. İstanbul'a getirilmişti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirilen şüpheli K.Y., 'birden fazla kişi ile tehdit' ve 'silahla tehdit' suçlarından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.