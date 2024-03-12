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Kadıköy'de bıçak ve kemerli kavga kamerada

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Kadıköy Caddebostan'da bir hafriyat kamyonu şoförü, park halindeki araçlar yüzünden dönüş yapamayınca kornaya bastı. Bunun üzerine kamyon şoförü ve arkadaşı kendisini uyaran 3 kişiye bıçak ve kemerle saldırdı. Kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy'de bıçak ve kemerli kavga kamerada

İSTANBUL - Kadıköy Caddebostan'da bir hafriyat kamyonu şoförü, park halindeki araçlar yüzünden dönüş yapamayınca kornaya bastı. Bunun üzerine kamyon şoförü ve arkadaşı kendisini uyaran 3 kişiye bıçak ve kemerle saldırdı. Kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay Caddebostan'da meydana geldi. İddiaya göre, sokakta park halinde bulunan araçlar yüzünden hafriyat kamyonu şoförü dönüş yapamadı. Park halindeki araç sürücüsünü uyarmak için uzun süre kornaya bastı. Bunun üzerine araçta bulunan M.K. ve yanındaki 2 arkadaşı kamyon şoförü ve arkadaşıyla tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kamyon şoförleri M.K. ve arkadaşlarına bıçak ve kemerle saldırdı. Saldırıya uğrayan şahıslar yaralandı. Kamyon şoförleri ise kaçarak uzaklaştı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis, olaya ilişkin tartışma başlattı. Öte yandan kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Caddebostan Kadıköy Kavga Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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