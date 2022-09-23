Kadıköy'de alkollü sürücü kıskıvrak yakalandı 3. Sayfa Haberleri Kadıköy, Göztepe'de polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Kadıköy, Göztepe'de polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Kadıköy Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen otomobil sürücü polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerinin takibi sonucu alkollü şahıs kıskıvrak yakalanarak, cezai işlem uygulandı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Göztepe Mahallesi Kadıköy 3. Sayfa Haberler

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