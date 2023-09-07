Kadıköy Caddebostan'da Yol Verme Kavgası

Kadıköy Caddebostan'da iki sürücü arasında yaşanan yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kavga anı kameralara yansıdı.

Kadıköy Caddebostan'da iki sürücü arasında yaşanan yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kavga anı kameralara yansıdı.

Olay, dün gece Kadıköy Caddebostan'da meydana geldi. İddiaya göre, iki araç sürücüsü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışma, araçlarını yolun kenarına çeken sürücülerin tekmeli yumruklu kavgasına dönüştü. Kavgayı ayırmak için vatandaşlar araya girerken, ihbar üzerine bölgeye gelen bekçiler tarafları ayırdı.

Kavga anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - İSTANBUL