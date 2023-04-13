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Kaçak tütün ve sigara ele geçirildi

Kaçak tütün ve sigara ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

DÜZCE(İHA) – Düzce Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 20 adet elektronik sigara, 8 bin 920 adet içi tütün doldurulmuş makaron sigara, 109 paket değişik gramaj ve markalarda paket tütün ve 20 bin 200 adet boş makaron ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 20 adet elektronik sigara, 8 bin 920 adet içi tütün doldurulmuş makaron sigara, 109 paket değişik gramaj ve markalarda paket tütün ve 20 bin 200 adet boş makaron ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturmada, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda Çilimli ilçesi Yeşil Mahallesi'nde bir iş yerine baskın yapıldı. Yapılan baskında 20 adet elektronik sigara, 8 bin 920 adet içi tütün doldurulmuş makaron sigara, 109 paket değişik gramaj ve markalarda paket tütün ve 20 bin 200 adet boş makaron ele geçirildi. Olayda 1 şüpheli şahıs hakkında kaçakçılık, tütün, tütün mamulleri ve alkol piyasasının düzenlenmesine dair kanunlara muhalefet suçlarından adli ve idari işlem yapıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Düzce 3. Sayfa Haberler

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