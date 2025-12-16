Karayolunda durumlarından şüphelenilen şahıslarda kaçak parfüm ele geçirildi
Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü, Köyceğiz karayolu üzerinde şüpheli görülen üç şahsın üzerlerinde ve çantalarında yaptığı aramada kaçak malzemeler ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında akıllı saatler, kulaklıklar ve parfümler yer alıyor.
Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Köyceğiz karayolu üzerinde yaya halde ve sırt çantaları bulunan, durumlarından şüphelenilen 3 şahsın üzerlerinde ve sırt çantalarında arama yapıldı.
Yapılan aramada; 6 adet akıllı saat, 3 adet kulaklık, 9 adet powerbank ve 218 adet çeşitli markalarda kaçak parfüm ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler Kaçakçılık ile Mücadele Kanunu kapsamında değerlendirilerek muhafaza altına alınırken, şahıslar hakkında adli işlemlere başlanıldığı açıklandı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa