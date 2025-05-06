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Kaçak Kazıya Jandarmadan Suçüstü Operasyon

Kaçak Kazıya Jandarmadan Suçüstü Operasyon
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde jandarma, izinsiz kazı yapan 3 şahsı operasyonda yakaladı. Ele geçirilen malzemeler arasında patlayıcılar da yer alırken, operasyon anı kameralara yansıdı.

Kaçak kazıya jandarmadan suçüstü operasyon: O anlar kamerada

Jandarmayı görünce yüzünde oluşan ifade dikkatlerden kaçmadı

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kaçak kazı yapan şahıslara yönelik jandarma ekipleri operasyon düzenledi. 3 şahsın yakalandığı operasyonda, kepçeyi kullanan kişinin jandarma ekiplerini görünce yüzünde oluşan ifade ise dikkatlerden kaçmadı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı ve izinsiz kazı faaliyetlerine karşı operasyonlarını sürdürüyor. Bu çerçevede Akyazı ilçesi Boztepe Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığına dair alınan ihbar üzerine harekete geçen ekiplerce yapılan operasyonda; K.H. ve B.K. isimli şahıslar, kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Operasyonda; 1 adet jeneratör, 2 adet kazma, 1 adet balyoz, 3 adet hilti, 2 adet kürek, 3 adet elektrik kablosu, 1 adet yeraltı görüntüleme cihazı, 10 adet el yapımı patlayıcı, 3 kilogram beyaz renk patlayıcı olduğunu değerlendirilen toz madde, 2 buçuk kilogram sarı renk patlayıcı olduğu değerlendirilen madde, 1 adet mini ekskavatör ve çeşitli ebatlarda inşaat malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen 10 adet el yapımı patlayıcı ile diğer patlayıcı olduklarını değerlendirilen maddeler, Patlayıcı Madde İmha Timi ile Olay Yeri İnceleme Timi tarafından bölgede kontrollü bir şekilde patlatılarak imha edildi. Konuya ilişkin Cumhuriyet Savcılığının koordinesinde tahkikata başlanıldı.

Öte yandan, operasyon anı ise kameralara yansıdı. Bir kişinin kepçe ile kazıya devam ettiği esnada jandarmayı görünce yüzünde oluşan ifade ise dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK - 3.Sayfa
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