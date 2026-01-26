Haberler

Gaziantep'te kaçak kazı yapan şahıslara jandarmadan suçüstü: 5 gözaltı

Güncelleme:
Gaziantep'te tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı yapan 5 kişi, kullandıkları malzemelerle birlikte jandarma tarafından yakalandı. Yapılan aramada birçok tarihi eser ve kazı malzemesi ele geçirildi.

Gaziantep'te define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan 5 şüpheli kullandıkları malzemeleri ile birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Çalışma çerçevesinde, Nizip ve Şahinbey ilçelerinde icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptığı tespit edilen Ş.T., M.Ç., K.B., H.B. ve M.E. isimli şüpheliler suçta kullandıkları malzemeleri ile birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada, 5 adet tarihi eser niteliğinde sikke, 1 adet tarihi eser niteliğinde kazan, 1 adet tarihi eser niteliğinde ibrik, 2 adet alan tarama anteni, 1 adet karot makinası, 3 adet karot makina ucu, 2,5 litre benzin ele geçirildi. Kazı malzemelerine el konularak şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

