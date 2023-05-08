Kaçak göçmenler tekneleri batmak üzereyken son anda kurtarıldı

Jandarmadan göçmen kaçakçılarına darbe

15 kişilik göçmen kaçakçılığı çetesi, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, MİT ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ortaklaşa gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarla yakalandı

İSTANBUL - Yasadışı yollarla Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu şahısları, deniz yolu ile Romanya'ya götüren ve 10 göçmen kaçakçılığı olayını organize ettiği tespit edilen organize suç örgütü mensubu 15 kişi, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, MİT ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ortaklaşa gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Operasyonlarda 583 yabancı uyruklu kaçak göçmen tekneleri batmak üzereyken kurtarılarak yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığının organize göçmen kaçakçılığı ile mücadelesi aralıksız sürüyor. Ekipler, şüpheli şahısların, yasadışı yollardan Türkiye'ye giriş yapan göçmenleri deniz yolu ile Karadeniz üzerinden Romanya'ya götürme hazırlığında olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yaklaşık 10 ay süren çalışmaların ardından organize çalışan bir suç örgütünün yapısı deşifre edildi.

Para karşılığında umut satmışlar

Örgüt üyelerinin İstanbul Fatih'te bulunan 5 evi ile 2 restoran yakın takibe alındı. Söz konusu paravan restoranların; kaçak göçmenlerin uğrak yeri olduğu, buluşma adresi olarak sık sık kullanıldığı, buraya yemek yemek için gelen göçmenleri ikna ederek müşteri kazanmaya çalıştıkları, kandırdıkları göçmenlerden Avrupa'ya geçiş için 5 bin -7 bin dolar veya euro olarak para istedikleri, kaçış planlarının ve para transferinin burada gerçekleştiği tespit edildi.

Operasyon için düğmeye basan ekipler; belirlenen 5 ayrı adres ile 2 işyeri ve kullanılan 10 araca eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda; aralarında örgüt liderinin de bulunduğu 15 örgüt üyesi yakalandı. Şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramada; 6 balıkçı teknesi, 9 şişme bot, 10 otomobil, 35 pasaport, 1 tabanca, 12 can yeleği, 25 cep telefonu, 1 dürbün, suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda nakit para ile çok sayıda belge ele geçirildi.

Tekneleri batmak üzereyken kurtarıldılar

Örgüt üyelerinin Romanya yerine adeta ölüme gönderdiği kaçak göçmenlerin bir kısmı Arnavutköy Karaburun açıklarındaki tekneleri batmak üzereyken son anda kurtarıldı, bir kısmı da teknelere binmeden ormanlık alanda yakalandı. Yakalanan 583 göçmen, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, aralarında örgüt liderinin de bulunduğu tamamı yabancı uyruklu 15 şahıstan 11'i tutuklandı, 4 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yakalanan 15 örgüt üyesinin tamamının yabancı uyruklu kaçak göçmen olduğu, Türkiye'de oturma izni bulunan akrabaları yardımı ile restoran açtıkları, restoran adı altında göçmen kaçakçılığını organize ettikleri ortaya çıktı.