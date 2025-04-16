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Kaçak Alkol İmalathanesine Şok Baskın: 12 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi

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Kocaeli'de gerçekleştirilen operasyonda kaçak alkol üreten bir şebeke çökertildi. 12 ton kaçak etil alkol ve çeşitli ekipmanlar ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Kaçak alkol imalathanesine şok baskın: Binlerce kişiyi ölümün ucundan polis ekipleri kurtardı

12 ton kaçak alkol ele geçirildi

KOCAELİ - Kocaeli'de polis ekiplerinin yaptığı operasyonda kaçak alkol üreten şebeke çökertildi. Yapılan aramada 12 ton kaçak alkol ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Körfez ilçesinde kaçak alkol üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından imalathaneye operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 12 ton kaçak etil alkol, 6 ayrıştırıcı filtre ünitesi, 12 başlıklı doldurma ve paketleme ünitesi ele geçirildi. 9 şahıs hakkında 5607 S.K.M suçundan işlem yapılırken, 4 şahıs gözaltına alındı.

Zanlıların bugün Körfez Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BİNALİ ASLAN - 3.Sayfa
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