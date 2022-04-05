Kabloları keserek eriten 2 kişi suçüstü yakalandı - Haberler

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Kabloları keserek eriten 2 kişi suçüstü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kabloları keserek eriten 2 kişi suçüstü yakalandı

Isparta'ya bağlı Sütçüler ilçesinde nakil hattı kablolarını keserek eriten 2 kişi gözaltına alındı.

SÜTÇÜLER, ISPARTA (İHA) - Isparta'ya bağlı Sütçüler ilçesinde nakil hattı kablolarını keserek eriten 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Isparta'ya bağlı Sütçüler ilçesi Çobanisa ve Sarayköy arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, nakil hattı kablolarını keserek eriten S.A ve Y.Ş isimli 2 kişi Sütçüler İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat timleri tarafından kestikleri ve erittikleri kablolar ile birlikte suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. S.A ve Y.Ş jandarmadaki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - ISPARTA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sarayköy, Sütçüler, Isparta, 3. Sayfa, Haberler

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