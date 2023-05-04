Kablo hırsızlığı yapan 3 kişi tutuklandı

İZMİR İzmir'in Torbalı ilçesinde Türkiye Devlet Demiryolları'na ait topraklama kablolarını çalan ve Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yakalanan hırsızlık şüphelisi 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, faili meçhul hırsızlık olaylarıyla ilgili yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Torbalı ilçesi Pancar Mahallesi'nde Türkiye Devlet Demiryolları'na ait topraklama kablolarını çalan şüphelileri tespit etti. Olayla ilgili teknik ve fiziki takip yürüten ve Jandarma Dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, olayın H.S., Ş.B. ve M.B. tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Şüpheliler 3 Mayıs günü gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla yakalanarak ikametlerinde gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.