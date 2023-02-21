Kablo hırsızı yakalandı 3. Sayfa Haberleri Samsun'un Bafra ilçesinde inşaattan bakır kablo çalan şüpheli yakalandı. Samsun'un Bafra ilçesinde inşaattan bakır kablo çalan şüpheli yakalandı. Olay, 2 gün önce Alpaslan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece inşaata giren H.K.(39) 2 bin 500 lira değerinde 150 metre bakır kabloyu alarak kaçtı. Sabah inşaata gelen işçiler kabloların çalındığını fark ederek polise ihbarda bulundu. Olay yerinde inceleme yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda kimliği belirlenen H.K., polis ekiplerince Fatih Mahallesi Alikale Caddesi'nde yakalanarak gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hisarcık Samsun Bafra 3. Sayfa Haberler

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