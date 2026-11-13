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Joker şahıslarla miras dolandırıcılığına yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı

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İstanbul, Kırklareli ve Bilecik'te eş zamanlı düzenlenen operasyonda, mirasçılarına ulaşılamayan kişilerin malvarlığını sahte belgeler ve joker şahıslarla ele geçirmeye çalışan 9 şüpheli gözaltına alındı. Toplam 10 şüpheliden 1'inin ceza infaz kurumunda bulunduğu belirtildi.

İstanbul merkezli 3 ilde, mirasçılarına ulaşılamayan kişilerin malvarlıklarını sahte belgeler ve benzer fiziki özelliklere sahip kişiler aracılığıyla ele geçirmeye çalıştıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, mirasçılarına ulaşılamayan kişilerin malvarlıkları ve miras hakları üzerinden haksız kazanç sağlamaya yönelik faaliyetlerde bulunduğu belirlenen şüpheliler takibe alındı. Soruşturma kapsamında elde edilen kamera görüntüleri, HTS kayıtları ve MASAK verileri incelendi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin, mirasçılarına ulaşılamayan kişileri tespit ettikleri, gerçek mirasçılar yerine benzer fiziki özelliklere sahip joker şahıslar kullandıkları belirlendi.

Şüphelilerin, bu kişiler adına sahte resmi belgeler ve pasaportlar düzenleyerek bankalarda bulunan para ve malvarlıklarını ele geçirmeyi hedefledikleri tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması amacıyla İstanbul, Kırklareli ve Bilecik'te eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında birlikte hareket ettikleri belirlenen, 1'i ceza infaz kurumunda bulunan toplam 10 şüpheliden 9'u yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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