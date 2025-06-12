JetBlue Uçağı Boston'da Pistten Çıktı

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ABD'nin Boston kentinde JetBlue Havayolları'na ait bir yolcu uçağı, iniş sırasında pistten çıkarak çim alana durdu. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, havalimanında uçuşlar birkaç saatliğine durduruldu.

ABD'nin Boston kentinde JetBlue Havayolları'na ait yolcu uçağı Boston Logan Uluslararası Havalimanı'nda iniş sırasında pistten çıktı.

ABD'nin Massachusetts eyaletinde yer alan Boston kentindeki Boston Logan Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan JetBlue Havayolları'na ait yolcu uçağı pistten çıktı. Chicago'daki O'Hare Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan Airbus A220-300 tipi uçak, çim alanda durdu. Yaşanan kazada ölen ya da yaralanan olmazken, havalimanında güvenlik amacıyla uçuşlar birkaç saatliğine durduruldu. - BOSTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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