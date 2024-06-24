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Jet skiden düşen genç kızı jandarma buldu...Dakikalarca hayata döndürmek için uğraştılar

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Bursa'da İznik Gölü'nde jet skiyle gezintiye çıkan genç kız, düşerek sulara gömüldü. Jandarma ekipleri genç kızı bulup hayata döndürmek için çaba sarf etti, ancak başarılı olamadı.

Jet skiden düşen genç kızı jandarma buldu...Dakikalarca hayata döndürmek için uğraştılar

BURSA - Bursa'da İznik Gölü'nde jet skiyle gezintiye çıkan genç kız, düşerek sulara gömüldü. 25 yaşındaki kızı bulan jandarma ekipleri suya atladı. Ekipler sudan çıkardıkları genç kızı hayata döndürmek için dakikalarca kalp masajı yapsa da kurtaramadı.

Bursa'nın İznik Gölü'nde serinlemek için gelen Kübra Özdemir, erkek arkadaşıyla birlikte jetskiye binmek istedi. Bindikleri jetskiyle birlikte tur atmaya başlayan gençlerden 25 yaşındaki kız, dengesini kaybederek suya düştü. Bir anda ne olduğunu anlayamayan erkek arkadaşı durup geri baktığında kız arkadaşını suyun üzerinde göremedi. Ne olduğuna anlam veremeyen genç, durumu sahildeki güvenlik ekiplerine bildirdi.

Cankurtaran ve arama kurtarma ekipleri seferber oldu. Özdemir'in düştüğü yerde arama çalışmaları başlatan ekipler, genç kızı görünce hemen suya atladı. Sudan çıkarılan genç kızı hayata döndürmek için seferber olan ekiplerin mücadelesi kameraya yansıdı. Hastaneye kaldırılan Özdemir tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İznik Gölü Jandarma Bursa Bursa Acil Durum Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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