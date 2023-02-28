JASAT'tan kablo hırsızlarına operasyon 3. Sayfa Haberleri Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timlerinden (JASAT) yaptığı operasyonda kablo hırsızı 3 kişi yakaladı. Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timlerinden (JASAT) yaptığı operasyonda kablo hırsızı 3 kişi yakaladı. Oluşturulan özel ekip tarafından yapılan titiz bir çalışma neticesinde, Altıeylül ilçesinde meydana gelen 6 kablo ve bağ/bahçeden hırsızlık olaylarını gerçekleştiren M.Ö. İ.K. ve R.N. isimli 3 şüpheli şahıs icra edilen operasyon ile yakalanarak, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Çalınan jeneratör ve muhtelif bağ ve bahçe malzemeleri sahiplerine teslim edildi. - BALIKESİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Balıkesir Jandarma JASAT 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› JASAT'tan kablo hırsızlarına operasyon - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.