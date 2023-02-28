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JASAT'tan kablo hırsızlarına operasyon

3. Sayfa Haberleri

JASAT'tan kablo hırsızlarına operasyon

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timlerinden (JASAT) yaptığı operasyonda kablo hırsızı 3 kişi yakaladı.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timlerinden (JASAT) yaptığı operasyonda kablo hırsızı 3 kişi yakaladı.

Oluşturulan özel ekip tarafından yapılan titiz bir çalışma neticesinde, Altıeylül ilçesinde meydana gelen 6 kablo ve bağ/bahçeden hırsızlık olaylarını gerçekleştiren M.Ö. İ.K. ve R.N. isimli 3 şüpheli şahıs icra edilen operasyon ile yakalanarak, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Çalınan jeneratör ve muhtelif bağ ve bahçe malzemeleri sahiplerine teslim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir Jandarma JASAT 3. Sayfa Haberler

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