Ocak ayının en başarılı narkotik köpeği 'Jardi' oldu

Osmaniye'de görev yapan "Jardi" isimli narkotik madde arama köpeği, Ocak ayında katıldığı operasyonlarda sağladığı başarıyla Türkiye genelinde "Ocak Ayının En Başarılı Görev Köpeği" seçildi.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan narkotik madde arama köpeği "Jardi", Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında önemli rol üstlendi. 1 Ocak 2026 ile 31 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 7 ayrı yakalamaya katkı sağlayan Jardi, Türkiye genelinde 81 ilde görev yapan narkotik madde arama köpekleri arasında "Ocak Ayının En Başarılı Görev Köpeği" seçildi.

Yetkililer, başarılı çalışmalarıyla teşkilatın gururu olan narkotik köpeği Jardi ve görevli personeli tebrik ederek uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı