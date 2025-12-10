Haberler

Japonya, Rusya ve Çin'e ait askeri uçaklara karşı jetlerini havalandırdı

Japonya, Rusya ve Çin'e ait askeri uçaklara karşı jetlerini havalandırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya hükümeti, Rusya ve Çin'e ait askeri uçakların hava sahası yakınlarında gerçekleştirdiği uçuşlar nedeniyle savaş jetlerini havalandırdığını açıkladı. Japonya Savunma Bakanı, bu durumun ulusal güvenlik açısından ciddi bir endişe kaynağı olduğunu belirtti.

Japonya hükümeti, Rusya ve Çin'e ait askeri uçakların Japonya hava sahası yakınlarında uçuş yapması nedeniyle tedbir olarak kendi savaş jetlerini havalandırdığını açıkladı.

Japonya ile Çin arasında yaşanan askeri ve diplomatik gerginliğe Rusya da dahil oldu. Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya ve Çin'e ait askeri uçakların Japonya hava sahası yakınlarında uçuş yapması nedeniyle Tokyo yönetiminin tedbir olarak kendi savaş jetlerini havalandırdığı bildirildi. Rusya'ya ait 2 adet nükleer kapasiteli Tu-95 stratejik bombardıman uçağının Japon Denizi üzerinden Doğu Çin Denizi'ne uçarak Çin'e ait 2 adet H-6 bombardıman uçağıyla buluştuğu aktarılan açıklamada, uçakların daha sonra Pasifik'te "uzun mesafeli ortak uçuş" gerçekleştirdiği ifade edildi. Ayrıca Çin'e ait 4 adet J-16 savaş uçağının bombardıman uçaklarıyla birlikte Japonya'nın Okinawa ve Miyako adaları arasında çift yönlü uçuş yaptığı belirtilirken, eş zamanlı olarak Japon Denizi'nde 1 adet A-50 erken uyarı uçağı ve 2 adet Su-30 savaş uçağının dahil olduğu Rus Hava Kuvvetleri aktivitesi tespit edildiği aktarıldı.

"Ülkemize yönelik açık bir güç gösterisi"

Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi, Rusya ve Çin'e ait bombardıman uçaklarının gerçekleştirdiği ortak uçuşların Japonya çevresindeki askeri faaliyetlerin genişlediğini ve yoğunlaştığını gösterdiğini belirterek, "Ülkemize yönelik açık bir güç gösterisi olan bu eylemler, ulusal güvenliğimiz açısından ciddi bir endişe kaynağıdır" açıklamasında bulundu.

Gerekli tüm tedbirlerin alındığının altını çizen Koizumi, "Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri, savaş uçaklarını derhal havalandırarak hava sahası ihlaline karşı sıkı önlemler almıştır" ifadelerini kullandı.

Çin ve Rusya'nın askeri faaliyetleri bölgede tansiyonu yükseltmişti

Japonya hükümeti, Çin'e ait Liaoning uçak gemisinden kalkan J-15 tipi savaş uçaklarının 6 Aralık'ta Okinawa adasının güneydoğusunda Japonya'ya ait askeri jetlere radar kilitlediğini açıklayarak, olayı "tehlikeli ve son derece üzücü" olarak nitelemişti. Çin yönetimi, bu konudaki suçlamaları reddederken, iki ülke arasında askeri gerilim yükselmişti. Son olarak dün Güney Kore ordusu, Çin ve Rusya'ya ait 9 askeri uçağın kısa süreliğine Güney Kore Hava Savunma Tanımlama Bölgesi'ne (KADIZ) girdiğini duyurmuştu. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Kimya fabrikasında yangın! Patlama sesleri duyuluyor, dumanlar şehri kapladı

Kimya fabrikasında büyük yangın! Patlama sesleri art arda geldi
Geçen yıl doğru bilmişti! Bankacılık devi 2026 asgari ücreti için net rakam verdi

Dünyaca ünlü banka, 2026 asgari ücreti için net rakam verdi
Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu

Uyuşturucuyla ilgili sözleri yeniden gündem oldu
Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var

Güllü'nün kızını gözaltına aldıran detay! Başsavcıdan açıklama var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı! İfadede vahim uyuşturucu iddiası

Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı
9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki çocuğun kolunu kırarak intikam aldı

9 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki arkadaşından böyle "intikam" aldı
İşe her gün 40 dakika erken geldiği için kovuldu

İşe her gün 40 dakika erken gelmesi başına bela açtı
Ferit Kaya hayranlarıyla fotoğraf çektirirken eşinin bakışları dikkat çekti

Bir diziyle ünlenen kocasının etrafını kadınlar sarınca kalakaldı
Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı! İfadede vahim uyuşturucu iddiası

Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı
'Hıdır baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı

'Hıdır Baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı
Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia

Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia
Tarih netleşti! TOKİ, 37 ildeki 252 arsayı satışa çıkarıyor

Tarih netleşti! İstanbul dahil 37 ildeki yüzlerce arsa satışa çıkıyor
Ece Sükan'dan derin dekolte: Kapatmasa daha iyi olurmuş

İddialı dekoltesiyle geceye damga vurdu! Yorumlar bomba
Türk futbolunun bittiğinin özeti! Tutuklanan kalecinin şok eden mesajları: Kg oyna ben yerim

Tutuklanan kalecinin şok eden mesajları: Kg oyna ben yerim
Galatasaraylı fanatik taraftardan ağızları açık bırakan hareket

Herkes onu konuşuyor! Böyle fanatiklik görülmedi
Güpegündüz ev sahibini kalbinden vurarak öldürdü

Güpegündüz ev sahibini kalbinden vurarak öldürdü
Tedesco Fener taraftarını kahreden haberi verdi: Avrupa maçında olmayacak

Fener taraftarını kahreden haberi verdi: Avrupa maçında olmayacak
title