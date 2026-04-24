Japonya'da orman yangınında bin 176 hektarlık alan küle döndü

Japonya'nın Iwate eyaletindeki orman yangınlarında küle dönen alanın boyutu bin 176 hektara ulaşırken, alevler en az 8 yapıyı kullanılamaz hale getirdi. Bin 541 hanede yaşayan 3 bin 233 kişiye tahliye uyarısı yapıldı.

Japonya'nın Iwate eyaletindeki Otsuchi kasabası yakınlarındaki Kozuchi ile Kirikiri bölgelerinde Çarşamba günü başlayan orman yangınlarının bilançosu ağırlaştı. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Kirikiri bölgesinde en az 948 hektar, Kozuchi bölgesinde en az 228 hektar olmak üzere toplam bin 176 hektarlık alan küle döndü. En az 8 yapının alevler nedeniyle kullanılamaz hale geldiği belirtilirken, bin 541 hanede yaşayan 3 bin 233 kişiye tahliye uyarısı yapıldı. Yangınlar nedeniyle şu ana kadar herhangi bir can kaybı ya da yaralanma bildirilmedi. Alevlerle mücadelenin Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) ve çevre eyaletlerden gönderilen itfaiye ekiplerinin desteğiyle sürdüğü aktarıldı.

Japonya'nın Iwate eyaleti orman yangınlarına teslim olmuştu

Japonya'nın Iwate eyaleti Çarşamba günü iki farklı bölgede başlayan orman yangınlarına teslim olmuş, alevler kısa sürede geniş bir alana yayılmıştı. Dün itibarıyla en az 200 hektarlık alanın küle döndüğü açıklanmıştı. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
