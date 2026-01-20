Haberler

Japonya'da 3 kişiyi taşıyan gezi helikopteri ile iletişim kesildi

Japonya'nın Kumamoto eyaletinde bir tema parkından kalkan gezi helikopteriyle iletişim kesildi. 1 pilot ve 2 turistin bulunduğu helikopter için geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Japonya'nın Kumamoto eyaletindeki tema parkının pistinden kalkan 3 kişiyi taşıyan gezi helikopteri ile Aso Dağı semalarında iletişim kesilirken, bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Japonya'nın Kumamoto eyaletinden kalkan özel bir helikopterle iletişimin kesildiği bildirildi. İşletmeci firma Takumi Havacılık'tan yapılan açıklamada, 1 erkek pilot ve 2 Tayvanlı turisti taşıyan helikopterin yerel saat ile 10.52 sıralarında Aso şehrindeki bir tema parkının pistinden havalandığı aktarıldı. Aso Dağı'ndaki Nakadake kraterine 10 dakikalık keşif turu yapması beklenen helikopterle 11.00 sıralarında iletişimin kesildiği belirtilirken, helikopterin planlanan sürede piste geri dönmediği bildirildi. Yapılan ihbar üzerine Nakadake kraterinin bulunduğu bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Japonya Savunma Bakanlığı ise arama kurtarma çalışmalarına Öz Savunma Kuvvetleri'ne (SDF) ait U-125 tipi uçak ve UH-60 tipi helikopterin destek verdiğini açıkladı. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
