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Japonya'da 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Japonya'nın Iwate eyaleti açıklarında 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı birçok eyalette hissedilirken, tsunami riski oluşmadığı açıklandı.

Japonya'da merkez üssü Iwate eyaleti açıkları olan 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından tsunami riskinin oluşmadığı açıklandı.

Japonya'da 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı'ndan (JMA) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü ülkenin Iwate eyaleti açıkları olan sarsıntı, yerel saatle 07: 30'da 50 kilometre derinlikte kaydedildi. Iwate'nin yanı sıra Aomori, Miyagi ve Hokkaido eyaletleri ile başkent Tokyo ve çevresinde de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Sarsıntının ardından tsunami riskinin oluşmadığı, ancak deniz seviyesinde küçük çaplı değişikliklerin yaşanabileceği bildirildi. - TOKYO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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