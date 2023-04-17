Jandarmanın titiz çalışması sonucu 20 bin TL'lik hırsızlığın şüphelileri yakayı ele verdi

Eskişehir'de 20 bin değerindeki eşyanın çalınması ile ilgili 2 zanlıdan biri yakalanırken diğerinin ise cezaevinde olduğu tespit edildi.

Eskişehir'de 20 bin değerindeki eşyanın çalınması ile ilgili 2 zanlıdan biri yakalanırken diğerinin ise cezaevinde olduğu tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre geçmiş tarihte Tepebaşı ilçesi Hisar Mahallesi'nde meydana gelen ve piyasa değeri yaklaşık 20 bin TL olan 1 adet robot süpürge ve 1 adet ses sisteminin evden çalınma olayı ile ilgili Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektif Timleri ve Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışmalar neticesinde hırsızlık olayını kiralık araç ile gerçekleştirdiği tespit edilen 2 şüphelinin kimliği belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmalarda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, diğer şahsın benzer suçlardan dolayı cezaevinde tutuklu olduğu tespit edildi. Yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR