Antalya'da ŞOK Motosiklet Denetimleri: 5 Bin 392 Araç Kontrol Edildi
Antalya İl Jandarma Komutanlığı, motosiklet kazalarını önlemek ve trafik güvenliğini artırmak amacıyla düzenlediği 'ŞOK Motosiklet Denetimleri'nde son bir haftada 5 bin 392 motosiklet ve sürücüsünü kontrol etti. Ekiplerin denetimlerine devam edeceği bildirildi.
Antalya'da motosiklet kazalarının önlenmesi ve trafik güvenliğinin artırılması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde son bir haftada 5 bin 392 motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce, il merkezi ve ilçelerde "ŞOK Motosiklet Denetimleri" gerçekleştirildi. Denetimlerde toplam 5 bin 392 motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi. Jandarma ekiplerinin motosiklet kazalarının önlenmesi ve trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik denetimlerini sürdüreceği bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı