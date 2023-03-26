Jandarmanın durdurduğu şüphelinin üzerinden uyuşturucu çıktı

Zonguldak'ta jandarma ekiplerince arama yapılan şüphelinin üzerinden uyuşturucu madde çıktı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince alınan arama kararına istinaden bir şüphelinin üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı. Yapılan aramada 7 gram kubar esrar ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Jandarma karakoluna götürülen şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - ZONGULDAK