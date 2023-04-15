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Jandarmanın durdurduğu şüphelilerin üzerinden uyuşturucu çıktı

Jandarmanın durdurduğu şüphelilerin üzerinden uyuşturucu çıktı

3. Sayfa Haberleri

Zonguldak'ta jandarma ekiplerinin durdurarak arama yaptığı araçtaki iki şüphelinin üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Zonguldak'ta jandarma ekiplerinin durdurarak arama yaptığı araçtaki iki şüphelinin üzerinden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Devrek ilçesi mülki sınırları içerisinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden durdurulan araçta bulunan 2 şahsın üzerinde yapılan arama neticesinde, 10 gram metamfetamin, 2 adet sentetik ecza hap, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 2 şüpheli, ifadeleri alınarak serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Jandarma 3. Sayfa Haberler

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