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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

3. Sayfa Haberleri

Zonguldak'ta jandarma ekiplerinin durdurduğu araçta düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Zonguldak'ta jandarma ekiplerinin durdurduğu araçta düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kozlu alınan arama kararına istinaden 2 araçta ve araçta bulunan 3 şüphelinin üzerinde yapılan aramada 40 gr. bonzai, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 4 adet cep telefonu ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları istikametinde 3 şüpheli şahıs, ifadesi alınarak serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Jandarma 3. Sayfa Haberler

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