Kocaeli'de sokak satıcısına büyük operasyon

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin yürüttüğü çalışma neticesinde, yüklü miktarda uyuşturucu madde ile yakalanan sokak satıcısı gözaltına alındı.

Kocaeli'de uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ekipleri, sokak satıcısı olduğu değerlendirilen bir şahsı takibe aldı. Titizlikle yürütülen takip neticesinde düzenlenen operasyonla şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın üzerinde, ikametinde ve gösterdiği adreslerde yapılan aramalarda; 2 bin 500 adet sentetik hap (lyrica), 1 kilo 316 gram bonzai, 273 gram kubar esrar, 13 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 4 adet tabanca fişeği ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı