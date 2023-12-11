Üye Girişi
Haberler

Jandarmadan sahte parfüm operasyonu

Son Güncelleme:
Abone Ol

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 23 milyon TL olan 45 bin adet sahte parfüm ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 500 litre etil alkol ve çeşitli markalara ait parfüm esansları da bulundu.

Jandarmadan sahte parfüm operasyonu

Piyasa değeri yaklaşık 23 milyon TL olan 45 bin adet sahte parfüm ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 23 milyon TL olan 45 bin adet sahte parfüm, 500 litre etil alkol ve çeşitli markalara ait parfüm esansları ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; şüpheli bir şahsın imal ettiği sahte parfümleri internet üzerinden sattığı bilgisini aldı. Yaklaşık 2 ay süren inceleme ve fiziki takip neticesinde; şüphelinin sahte parfümleri Başakşehir'de bulunan bir depoda imal ettiği tespit edildi.

Kaçak Parfüm İmalathanesi Kurmuş

Söz konusu imalathaneye operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri, Y.T. isimli şahsı suçüstü yakaladı. İmalathanede yapılan aramalarda; piyasa değeri yaklaşık olarak 23 milyon TL olan çeşitli markalara ait 45 bin adet sahte parfüm, 500 litre etil alkol, 25 bin adet boş parfüm şişesi ile 70 bin adet çeşitli markalara ait parfüm esansı ele geçirildi.

Ele geçirilen sahte parfümlere el konulurken, yakalanan şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Jandarma İstanbul Suç Operasyon Kaçakçılık 3. Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Telefon ne zaman icat edildi? Telefon mu telgraf mı önce icat edildi? Telefon icat tarihi nedir? 11 Aralık 2023 Resmi Gazete atama kararları! Resmi Gazete bugünün kararları neler? NACİ GÖRÜR İSTANBUL DEPREMİ AÇIKLAMASI NEDİR? İstanbul'un en tehlikeli semtleri, ilçeleri neresi? Naci Görür istanbul depremi için ne dedi? BARAJ DOLULUK ORANLARI 10 ARALIK: İstanbul (İSKİ) baraj doluluk oranları yüzde kaç, İstanbul'un kaç günlük suyu kaldı? İBB İyi Parti Grup Başkan Vekili İBRAHİM ÖZKAN KİMDİR, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Halk TV konuğu İbrahim Özkan biyografisi! YARGI YEKTA DİZİDEN AYRILIYOR MU? Yargı dizisindeki Yekta (Uğur Polat) öldü mü, diziden neden ayrılıyor? Onur Şan kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, Urfalı mı, nasıl ünlü oldu? Onur Şan hayat hikayesi ve biyografisi! BUGÜN (11 ARALIK) İSTANBUL'da hava durumu nasıl olacak, yağmur var mı? İSTANBUL 11 ARALIK 5 günlük hava durumu! Bu hafta sonu hava nasıl? 11 ARALIK (YARIN) HAVA DURUMU | İstanbul, İzmir, Ankara, Adana, Antalya, Hatay haftalık, 5 günlük hava durumu! Yarın hava durumu ne, kaç derece? SURVİVOR 2024 YARIŞMACILARI KİMLER? Survivor 2024 kadrosunda kimler var, oyuncuları belli oldu mu, Turabi var mı? Asgari Ücrette zam pazarlığı başlıyor! Asgari Ücret 2024 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, ne kadar oldu, yüzde kaç arttı? 11 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2023 MUĞLA || Yarın Muğla'da okullar tatil mi, var mı, yok mu, ders işlenecek mi? 11 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2023 MERSİN || Yarın Mersin'de okullar tatil mi, var mı, yok mu, ders işlenecek mi? 11 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2023 ANTALYA || Yarın Antalya'da okullar tatil mi, var mı, yok mu, ders işlenecek mi? 11 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2023 İSTANBUL || Yarın İstanbul'da okullar tatil mi, var mı, yok mu, ders işlenecek mi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title