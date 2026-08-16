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Jandarmadan Vatandaşlara Yangın ve Dolandırıcılık Uyarısı

Jandarmadan Vatandaşlara Yangın ve Dolandırıcılık Uyarısı
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Bilecik'te jandarma ekipleri, hasat döneminde orman yangını riskine karşı su tankeri bulundurulması ve ateş yakma yasağı konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca internet alışverişlerinde dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkat edilmesi gerekenler hakkında vatandaşları bilgilendirdi ve afişlerle farkındalık oluşturdu.

Bilecik'te jandarma ekipleri vatandaşlara orman yangını ve dolandırıcılık uyarısı yaptı.

Edinilen bilgilere göre, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetinde, hasat döneminde çıkabilecek yangın risklerine karşı su tankeri bulundurulmasının önemi ile ormanlık alanlarda ateş yakma yasağı hakkında uyarılarda bulunuldu. Ekipler ayrıca, internet üzerinden yapılan alışverişlerde dikkat edilmesi gereken hususlar ile dolandırıcılık girişimlerine karşı izlenmesi gereken doğru hareket tarzı konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

Öte yandan, bilgilendirme çalışmaları kapsamında hazırlanan afişler de vatandaşların yoğun olarak bulunduğu umuma açık alanlara asılarak farkındalık oluşturuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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