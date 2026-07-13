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Jandarmadan motosiklet sürücülerine hayati uyarılar

Jandarmadan motosiklet sürücülerine hayati uyarılar
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde jandarma ekipleri, durdurdukları motosiklet sürücülerine kask, eldiven ve reflektif yelek kullanımının önemini anlattı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde denetim yapan jandarma ekipleri, durdukları motosiklet sürücülerine hayati uyarılarda bulundu.

Gölpazarı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı 6'ncı Jandarma Trafik Timi tarafından Gölpazarı-Taraklı Devlet Yolu Küçükyenice köyü yol ayrımı mevkiinde sabit trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetim sırasında uygulama noktasına gelen 9 motosiklet sürücüsüne kask, eldiven ve reflektif yelek kullanımının önemi anlatıldı. Jandarma ekipleri tarafından sürücülere motosiklet kazalarının önlenmesine yönelik alınması gereken tedbirler, güvenli sürüş teknikleri ve trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Öte yandan, eğitim faaliyetinde koruyucu ekipman kullanımının muhtemel kazalarda hayati önem taşıdığı vurgulandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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