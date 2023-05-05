Jandarmadan "joker" operasyonu: 16 gözaltı Adana'nın Kozan ilçesinde ehliyet sınavlarına başkalarının yerine "Joker" olarak girenlere yönelik operasyon düzenledi 16 şüpheli yakalandı.

Jandarmadan "joker" operasyonu: 16 gözaltı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde ehliyet sınavlarına başkalarının yerine "Joker" olarak girenlere yönelik operasyon düzenledi 16 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl jandarma Komutanlığı ve Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ehliyet sınavlarına başkalarının yerine para karşılığında ve kopya düzenekleri ile girenler üzerine çalışma yaptı. Ekiplerin planlı çalışmasında şüpheliler tespit edildi. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda sınava başkalarının yerine girecek olanları organize edenlerinde yer aldığı 16 şüpheli yakalandı.

Jandarmada ifadesi alınan şüpheliler geniş güvenlik önlemleri ile Kozan Adliyesine getirildi. Adliyeye getirilen şüphelilerin yakınları "başını eğme, dik tut" diye seslenmesi ise dikkat çekti.