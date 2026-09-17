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Jandarmadan iki uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

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Jandarmadan iki uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı
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Samsun’un İlkadım ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Derebahçe ve Fevziçakmak mahallelerinde iki ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda A.K,, Derebahçe Mahallesi'nde, B.A. ise Fevziçakmak Mahallesi'nde yakalandı. Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları değerlendirilen 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler A.K. ve B.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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