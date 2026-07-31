Jandarmadan 61 öğrenciye trafik eğitimi

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 61 öğrenciye trafik eğitimi verdi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik timleri tarafından Bilecik'in Vezirhan beldesinde bulunan Köprülü Mehmet Paşa Camii Kur'an Kursu'nda eğitim gören 61 öğrenciye trafik eğitimi verildi. Gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetinde öğrencilere bisiklet ve e-scooter kullanırken dikkat edilmesi gereken kurallar anlatılırken, genel trafik kuralları hakkında da bilgiler aktarıldı.

Öte yandan, jandarma ekipleri, öğrencilerin güvenli bir şekilde trafik ortamında hareket edebilmeleri amacıyla dikkat edilmesi gereken hususları paylaşırken, öğrencilerin soruları da yanıtlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı